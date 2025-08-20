MeteoGiuliacci: "Italia spaccata in due". Quando arriva il ciclone

20 agosto 2025 a

Dopo l’attuale pausa estiva, una nuova ondata di perturbazioni atlantiche colpirà gran parte del Paese a inizio settimana. Come descritto da meteogiuliacci.it da martedì 26 a mercoledì 27 agosto il Nord sarà il più esposto: previsti temporali violenti, grandinate e possibili supercelle con raffiche di vento (downburst) e rischio di eventi estremi. Anche il Centro sarà coinvolto, senza aumento delle temperature.

Al Sud, invece, l’estate proseguirà indisturbata con sole e caldo oltre la media. L’Italia si confermerà quindi divisa: condizioni quasi autunnali al Nord, stabilità anticiclonica al Sud almeno fino a fine mese.