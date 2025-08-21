MeteoGiuliacci: "Durerà poco". Quando arriva l'aria fresca

21 agosto 2025 a

a

a

Una perturbazione atlantica continua a interessare l’Italia e porterà numerosi temporali, localmente intensi, con rischio di nubifragi, vento forte, trombe d’aria e grandine. Come descritto su meteogiuliacci.it la Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per Lombardia, Veneto, Emilia, Liguria e Toscana, e gialla per altre 12 regioni.

MeteoGiuliacci: "Italia spaccata in due". Quando arriva il ciclone

Secondo le ultime previsioni, il Sud resterà soleggiato e molto caldo, mentre il Centro-Nord sarà nuvoloso con piogge e temporali diffusi, in particolare su Nord Italia, Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo interno. In Sardegna attesi annuvolamenti e possibili rovesci isolati nel nord dell’isola. Le temperature al Centro-Nord caleranno, restando nella norma o poco sotto, mentre al Sud persiste un’ondata di calore con punte di 39-40°C in Puglia, Calabria e Sicilia. Il caldo intenso durerà poco: già venerdì l’arrivo di aria fresca attenuerà le temperature anche nelle regioni meridionali.