MeteoGiuliacci, che tempo farà a Ferragosto? La previsione tra temporali e punte di 40 gradi

Che tempo ci sarà a Ferragosto? A dare la propria previsione sul 15 agosto, giorno di festa in Italia, è il sito MeteGiuliacci.it , con un approfondimento della meteorologa Elena Rava: “Ci aspetta un 15 agosto davvero bollente. Nella giornata di Ferragosto continuerà la canicola che stiamo affrontando in questi giorni”. Ma prima succederà qualcosa: “Unendo il caldo all’umidità si potrebbero formare temporali di calore a partire dalla giornata di martedì 12 agosto. Questo tipo di temporali non sono prevedibili e possono formarsi davvero in poco tempo. Sono però in grado di scaricare rovesci notevoli, accompagnati da raffiche di vento e grandinate. Le Alpi, le Prealpi e l’Appenino settentrionale-centrale saranno le zone più interessate grazie alle correnti ascensionali. In alcuni casi le celle temporalesche potranno minacciare le pianure vicine quindi parte della Pianura Padana o le valli interne del Centro Italia”.

Poi su MeteoGiuliacci approfondiscono la questione caldo: “Da lunedì 11 agosto una massa molto calda proveniente dalle zone interne del Nord Africa porterà una maggiore stabilità atmosferica con tanto sole e un aumento delle temperature. Le zone più calde saranno la Pianura Padana, le regioni tirreniche e le due Isole Maggiori dove le massime supereranno i 36°C nelle ore pomeridiane. Si potranno toccare anche i 40°C in alcune zone della Toscana, Puglia e Sardegna. Condizioni che rimarranno invariate fino a Ferragosto”.