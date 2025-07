Aggressione a padre e figlio con kippah, lo sdegno della Federazione delle Associazioni Italia Israele

28 luglio 2025 a

Bruno Gazzo, presidente della Federazione delle Associazioni Italia Israele, a nome della Federazione esprime sdegno e riprovazione di fronte alle immagini dell'aggressione che si è consumata all'interno di un autogrill milanese ai danni di un uomo e di suo figlio che indossava una kippah. “Si tratta - evidenzia Gazzo - dell'ennesimo, terribile segnale che dimostra il carico di odio nei confronti degli ebrei, nella lunga scia di episodi che crescono di giorno in giorno anche in Italia, come in Europa e nel resto del mondo. Un atto vile, che va condannato senza se e senza ma, e che deve interrogare le coscienze di tutti, a cominciare da quelle di alcuni leader politici che, di fronte alle vicende di Gaza, stanno deliberatamente gettando benzina sul fuoco dell'antisemitismo travestito da antisionismo, ed anzi, peggio ancora, degli attacchi rivolti al governo israeliano. Ed ecco che le parole, il livore e l'odio produce effetti devastanti.

“Le immagini di quanto accaduto riprendono una proditoria aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri in un autogrill nei pressi di Milano, dove un uomo e suo figlio di soli sei anni sono stati presi di mira, insultati e aggrediti fisicamente da un gruppo di individui, peraltro ben riconoscibili nei fotogrammi del filmato. Un ‘branco’ di vigliacchi che non si è fermato nemmeno di fronte ad un bambino, identificato come ‘ebreo’ perché indossava la kippah. La Federazione, che ha già da tempo lanciato un allarme al governo, alle prefetture e alle procure italiane, chiede l'immediata identificazione dei responsabili, che auspichiamo vengano indagati, processati e condannati per i reati dei quali si sono resi responsabili. A questo purtroppo si arriva alimentando un vergognoso clima d'odio contro gli ebrei e gli israeliani”, ha concluso Gazzo.