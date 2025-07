Choc a Roma per i nazi-ebrei. Cerno: quella divisa che marchia la sinistra ProPal

Tommaso Cerno 03 luglio 2025 a

Come in una Roma distopica nel pomeriggio più caldo di questa estate, passeggiando per sfuggire al solleone rovente sui sampietrini, noi italiani qualunque ci siamo imbattuti all’improvviso in una fermata del bus. Sgombra da mezzi, evidentemente in ritardo, stavolta ci siamo soffermati sulla pubblicità che campeggiava davanti ai nostri occhi: un gerarca di fattezze naziste con la fascia al braccio. Ma quella fascia non è quella delle SS ma la stella di Davide sui colori della bandiera israeliana.

Spunta la divisa nazista con la Stella di David. Fadlun: "Contrastare l'antisemitismo è una battaglia di tutti"

L’ultimo oltraggio partorito da quel mondo Pro Pal spalleggiato dalla sinistra italiana che ha trasformato la guerra in Medio Oriente in una campagna antisemita che ha riportato l’odio per gli ebrei nel nostro Paese. Uno schifo subito rimosso seguito da un atto politico che avvalora l’idea che oggi il nazifascismo del Terzo millennio sia risorto fra i cosiddetti progressisti. Il silenzio di Pd e Cinquestelle, Avs e compagnia cantante su quello che è il simbolo di una battaglia d’odio che ha spinto partiti che si professano democratici a spalleggiare i regimi teocratici contro l’Occidente.