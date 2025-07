West Nile, otto casi in Campania. De Luca: "Il problema c'è ma non i focolai estesi"

23 luglio 2025 a

a

a

Scatta l'allarme in Campania: salgono a otto i casi di infezione da virus del West Nile, di cui quattro gravi, in rianimazione negli ospedali Moscati di Aversa e Cotugno di Napoli. Lo riporta Il Mattino, evidenziando che si tratta per lo più di persone che hanno trascorso un periodo di vacanze nella zona di Baia Domizia, nel Casertano, dove sarebbe stato localizzato un vero e proprio cluster. Febbre alta e malessere generale sono i sintomi manifestati dalle persone ricoverate. Le zone attenzionate da dove potrebbe provenire l'infezione provocata dalle zanzare sono, oltre a quelle acquitrinose del litorale casertano, quelle dell'area di Persano e della foce del Sele nel Salernitano. "Stiamo analizzando bene la situazione, il problema c'è ovviamente ma ad oggi non abbiamo motivo di allarme particolari, non abbiamo focolai estesi", dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

West Nile, donna muore dopo la puntura di una zanzara: era stata ricoverata con febbre

A margine della cerimonia d'inaugurazione del Reparto di Trapianto di cellule staminali e terapie cellulari avanzate dell'ospedale Pascale, De Luca mostra sicurezza e assicura di avere la situazione sotto controllo. "Stiamo esaminando bene le caratteristiche generiche anche di questi virus nuovi che arrivano, abbiamo singoli episodi che sono assolutamente sotto controllo. Ovviamente dovremo seguire con l'attenzione necessaria, è un contagio nuovo che arriva nei nostri territori ma abbiamo tutte le risorse tecnico-scientifiche per tenere sotto controllo la situazione", scandisce. Dopo il decesso di una donna di 82 anni a Latina lo scorso 20 luglio, crescono i timori per i casi di febbre West Nile in tutta Italia. Ieri, sempre a Latina, un paziente con diagnosi già confermata per il virus è stato ricoverato in terapia intensiva, mentre in Veneto una persona di 67 anni è stata ricoverata a Padova per una forma grave dell'infezione.