Allarme West Nile, Pregliasco: “Il virus può durare settimane”. Ecco i 5 sintomi da riconoscere

Con l’estate e il conseguente aumento delle zanzare, torna l’allarme per il virus West Nile, trasmesso principalmente dalle zanzare comuni del genere ''Culex''. Il virologo Fabrizio Pregliasco ha dichiarato che il virus “può durare settimane” e, sebbene nella maggior parte dei casi non provochi sintomi evidenti, può comportare conseguenze anche serie per alcune categorie di persone, in particolare anziani e immunodepressi.

Il virus si manifesta nel 20% dei casi con una sintomatologia che può essere facilmente confusa con quella di un’influenza estiva. I sintomi da tenere sotto controllo sono cinque. Il più comune è la febbre, spesso improvvisa e accompagnata da mal di testa, che può essere intenso e persistente. A questo si aggiungono dolori muscolari diffusi, in particolare a schiena e arti, che rendono debilitante anche la forma lieve dell’infezione. Alcuni pazienti presentano nausea e disturbi gastrointestinali, come vomito o diarrea, che possono confondere la diagnosi. Infine, in una parte dei casi compare un’eruzione cutanea, un esantema simile a macchie rosse che si manifesta soprattutto su tronco e arti superiori.

Nei casi più gravi, sebbene rari (meno dell’1%), il virus può arrivare a colpire il sistema nervoso centrale, causando encefalite, meningite o paralisi, con quadri clinici potenzialmente pericolosi per la vita.

Non esistendo al momento un vaccino per uso umano, la prevenzione è l’unica arma efficace. Gli esperti consigliano di utilizzare repellenti, indossare abiti chiari e coprenti, installare zanzariere alle finestre ed eliminare ristagni d’acqua nei pressi delle abitazioni, dove le zanzare possono proliferare facilmente. La sorveglianza sanitaria, il controllo veterinario sugli animali e la collaborazione dei cittadini restano strumenti essenziali per contenere la diffusione del virus.