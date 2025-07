West Nile, donna muore dopo la puntura di una zanzara: era stata ricoverata con febbre

20 luglio 2025 a

Una donna di 82 anni, residente a Nerola, in provincia di Roma, è deceduta all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (Latina) per il virus West Nile, una malattia infettiva trasmessa dalle zanzare. L'82enne era stata ricoverata il 14 luglio scorso per febbre e stato confusionale. Al momento nel Lazio ci sono altri sei casi confermati di infezione da virus West Nile, tutti circoscritti nella provincia di Latina. Due sono in condizioni critiche per la presenza di patologie concomitanti e sono entrambi ricoverati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Gli altri quattro sono invece in miglioramento clinico.

I vettori, come spiegato dagli esperti, sono le zanzare, in particolare del genere Culex pipiens, che colpisce soprattutto gli uccelli selvatici. Le zanzare si infettano pungendo gli uccelli e a volte trasmettono il virus anche all’uomo. La zanzara che trasmette il virus West Nile, a differenza di quanto si possa immaginare, non è la zanzara tigre, ma la zanzara comune notturna. Altre possibili vie di trasmissione sono, stando a quanto si apprende, la trasfusione di sangue e il trapianto di organi da donatori infetti.