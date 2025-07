Sondaggio boccia il boicottaggio della Maturità: italiani con Valditara

21 luglio 2025 a

a

a

Gli italiani bocciano il "boicottaggio" degli esami di Stato. Secondo il sondaggio di Demopolis per Esperia, quasi 7 intervistati su 10 condannano il rifiuto di portare a termine l’orale alla maturità, forma di protesta vista quest'anno in diversi casi, e approvano la linea del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: più impegno, più serietà. Tra questi anche più di un terzo degli elettori PD e M5S.

Scena muta per boicottare la Maturità, stretta di Valditara: cambiano le regole

In particolare il 68 per cento ritiene che questi episodi siano inammissibili mentre il 25 per cento ritiene che siano legittimi. Il 63 per cento ritiene opportuna la scelta di Valditara che ha annunciato che il prossimo anno chi boicotterà l'esame sarà bocciato. Contrario il 30 per cento. La linea dura piace soprattutto agli elettori dei partiti di centrodestra ma va segnalato che fa breccia in più di un terzo degli elettori PD (35 per cento) e M5S (37). Sulla questione cellulari in classe, inoltre, il 75 per cento degli italiani chiede un divieto netto.