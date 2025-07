Brescia, fa scena muta all'orale. La sparata: "Atto di dissidenza contro il governo"

15 luglio 2025 a

Ha scelto di non rispondere alle domande degli insegnanti e, quindi, di fare scena muta all'esame orale della maturità per compiere "un atto di dissidenza contro il governo". È questa la sparata con cui Enea, uno studente del liceo Bagatta di Desenzano, nel Bresciano, ha giustificato la sua mossa. Il giovane liceale, attivista nel Fronte della Gioventù Comunista, ha raccontato la propria esperienza a Radio Onda d’Urto, l’emittente antagonista bresciana. "I due scritti sono stati l’origine del mio gesto. Il voto della prima prova ho ritenuto che non fosse rappresentativo del mio percorso scolastico degli ultimi cinque anni. La seconda prova era in linea con quello che ho sempre fatto, anche se, potranno testimoniarlo tutti i miei compagni di scienze umane, la traccia era particolarmente difficile", ha spiegato. Ma che c'entra l'esecutivo? Ecco che il giovane ha agitato lo spettro dell'autoritarismo e definito il suo comportamento uno sgambetto (a suo dire) al governo "di estrema destra" e al sistema scolastico tutto.

Poi ha fatto una sorta di passo indietro e allargato le accuse a tutta la politica. I responsabili dei motivi per cui ha fatto scena muta, secondo Enea, non sono interamente ascrivibili all’attuale governo: "Non do tutte le responsabilità a questo governo di estrema destra, la riforma Valditara è in linea con la riforma della Buona Scuola di Renzi quindi la responsabilità ricade su tutto lo spettro politico parlamentare", ha concluso. Sul fenomeno che sta prendendo piede agli esami di maturità, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato chiaro: "Non si prendono in giro gli insegnanti, si rispetta il loro lavoro, si rispettano i compagni che hanno creduto in quel momento e si sono impegnati, che hanno provato ansia, stress, coltivato speranze, hanno dedicato mesi per prepararsi all’appuntamento. Devo rispettare il loro impegno, non posso farla franca se decido di fare scena muta", ha detto al Corriere della Sera, annunciando che verrà presto adottata una norma anti-boicottaggio.