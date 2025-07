Maturità e gli orali "boicottati", stretta di Valditara: come cambiano le regole

Giulia Bernardini 12 luglio 2025 a

Cresce il numero di «maturandi» che, arrivati al colloquio orale della maturità, scelgono di non parlare. Un comportamento che ha sollevato interrogativi su cosa significhi oggi l’esame di Stato e sul valore attribuito alla scuola. Scene mute volontarie, silenzi che non hanno nulla a che fare con l’impreparazione ma che si trasformano in gesti di rifiuto, in piccoli atti simbolici contro il sistema. È accaduto in tre diverse città, ma non si tratta di un’ondata spontanea, mentre i casi si ripetono e la dinamica si somiglia. E da episodi isolati si è passati a una sorta di «moda», come l’ha definita suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche e Cavaliere al Merito della Repubblica, che ha parlato apertamente di emulazione negativa e perdita di senso civico.

Secondo suor Alfieri, dietro a questi gesti non c’è critica costruttiva ma una forma di chiusura pericolosa: «Chi si sente incompreso – ha spiegato – dovrebbe cercare il confronto, non rifugiarsi nel silenzio.

L’istruzione richiede anche fatica, umiltà, capacità di accettare il giudizio altrui. Svuotare la scuola del suo significato di luogo educativo condiviso è un danno per tutti». L’educatrice mette in guardia da un atteggiamento che ha radici nel narcisismo e nella delegittimazione dell’adulto: «Non spetta agli studenti giudicare in blocco i propri insegnanti. Se qualcosa non funziona, si cambia dall’interno, non con gesti plateali». Ed è proprio a partire da questi episodi che il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato una stretta: dall’anno scolastico 2025/2026 chi si rifiuterà di sostenere il colloquio d’esame dovrà ripetere il quinto anno e l’intera maturità. Il provvedimento sarà inserito in una più ampia riforma dell’esame di Stato, su cui il dicastero sta già lavorando. «Il rispetto delle regole è parte della formazione. Chi rifiuta il confronto, rifiuta anche la scuola», ha dichiarato Valditara, sottolineando che l’esame non può essere piegato a logiche individuali o umorali. La nuova norma, dunque, non si limiterà a punire l’assenza di risposte, ma riaffermerà il principio per cui il titolo di studio va guadagnato anche attraverso la responsabilità.

L’annuncio è arrivato mentre, sui social, continuano a circolare brevi video di studenti che, interrogati, scelgono di tacere. Alcuni lo fanno per protesta, altri per sfida, altri ancora per senso di ingiustizia verso giudizi ritenuti troppo severi. Ma proprio questo spostamento dal merito all’atto di rottura sembra essere il nodo più problematico: la scuola diventa bersaglio, non luogo di crescita. E intanto si moltiplicano i casi. A Padova, uno studente del liceo scientifico Fermi ha scelto di fare scena muta all'esame orale, ottenendo comunque il diploma grazie ai crediti dei due scritti e del triennio precedente. A Belluno, una maturanda sedendosi davanti alla schiera di professori ha preferito parlare dei meccanismi di valutazione. Anche a Treviso, lo studente protagonista è stato comunque promosso con un voto minimo, generando ancora più polemiche. Tre episodi con un unico segnale, la maturità è diventata, per qualcuno, terreno di scontro più che di valutazione. In questo quadro, la posizione di Valditara appare chiara. La riforma, che sarà presentata a settembre, intende rafforzare la serietà e il senso dell’esame, valorizzando anche il percorso svolto dagli studenti nel corso dell’ultimo anno. Ma, come ha sottolineato il ministro, «senza dialogo non c’è scuola, senza esame non c’è maturità».

Ed è proprio questo il punto, non si tratta solo di rispondere a una domanda, ma di esserci, di metterci faccia, voce e preparazione. Rinunciare a tutto questo non è contestazione, è sottrarsi al proprio dovere.