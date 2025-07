Maturità, 100 e lode a ragazza ucraina: “C'è chi fa di tutto per studiare. Premio per chi non molla”

14 luglio 2025 a

Mentre in molte scuole italiane si discute degli studenti che si rifiutano di sostenere l’orale all’esame di Maturità, c’è chi quell’orale lo ha affrontato con determinazione, dopo anni di sacrifici e studio notturno. È Anastasiya Sydorkevych, 23 anni, arrivata in Italia nel 2008 da Lutsk, in Ucraina, con la madre Yuliya. Il 26 giugno si è diplomata con 100 e lode all’indirizzo meccanico del serale dell’Istituto Fioravanti di Bologna. «Mi aspettavo il 100, ma non la lode. È stata una sorpresa, un riconoscimento per tutto quello che ho passato», racconta al Corriere di Bologna.

Di giorno lavora in un ristorante, la sera studia. «Non ho mai smesso. Ora mi iscrivo a Ingegneria per l’ambiente e il territorio a Bologna. Voglio costruirmi un futuro migliore». Pochi giorni dopo il suo esame, anche la madre si è diplomata al serale con 80/100: «È stata il mio esempio. Meriteremmo un premio».

Sull’ondata di rifiuti agli orali ha un’opinione netta: «È una bambinata che si ritorcerà contro di loro. Se non volevano fare l’orale, dovevano rinunciare all’intero esame. Non stanno cambiando niente». Per questo scriverà al ministro Valditara: «Chiederò un riconoscimento per chi non molla. Un aiuto concreto per continuare a studiare, anche solo la prima retta dell’università. C’è chi si rifiuta di parlare. E c’è chi, come me, fa di tutto per esserci».