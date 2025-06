Minacce alla figlia di Meloni, il prof cambia versione: "Post scritto dall'Intelligenza artificiale"

01 giugno 2025 a

a

a

Non sarebbe stato "un gesto stupido scritto d'impulso" ma un post realizzato con l'aiuto dell’Intelligenza artificiale. Stefano Addeo, l'insegnante campano finito al centro della bufera politica per un post su Facebook in cui augurava alla figlia di Giorgia Meloni una fine analoga a quella di Martina Carbonaro, la ragazza di Afragola uccisa a 14 anni, cambia clamorosamente la versione in quello che sembra un tentativo di ridimensionare le sue responsabilità.

Le minacce alla figlia di Giorgia Meloni e l'Italia che odia: "Clima oscuro e malato"

"Il post lo ha fatto l'intelligenza artificiale", dice l'insegnante che al Tgr Campania racconta di aver chiesto all'AI: "Fammi un post cattivo sulla Meloni". Addeo afferma di diffondere sui social materiale non suo. Contenuti spesso offensivi e violenti. La cronista Rai gliene chiede conto da educatore: "Lo so, lo so, e peraltro sono anche molto amato dagli studenti - aggiunge - mi mancano pochi anni per la pensione, ancora due, e perciò la mattina ho detto: che cacchio ho scritto, e quindi ho ritirato subito il post".

Post choc sulla figlia di Meloni, scuse a metà del prof: "Gesto stupido ma..."

Addeo racconta di essere stato individuato dalla Polizia postale a cui ha ammesso il fatto "anche se il post non l'ho scritto ragionandolo, però l'ho girato subito. Sono dispiaciutissimo, è stata una leggerezza, una superficialità, non condivido il contenuto, la mia sensibilità e il mio modo di pensare è molto lontano da questo tipo di contenuti, una superficialità di cui mi dispiace". Insomma, come se avesse preso quanto prodotto, a suo dire, dall'AI e l'avesse postato senza leggerlo, per poi accorgersi dell'errore. Una versione diversa da quella data questa mattina al Roma. "E' stato un gesto stupido, scritto d'impulso, chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo", aveva detto.