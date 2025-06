Salvini, insulti pesantissimi alla figlia Mirta. "Clima d'odio intollerabile"

01 giugno 2025 a

Insulti pesantissimi e inaccettabili, che prendono di mira la figlia tredicenne di Matteo Salvini, Mirta. Dopo il post choc dell'insegnante campano Stefano Addeo che augurava alla figlia di Giorgia Meloni la stessa fine di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, emerge un account X dedicato, se così si può dire, alla figlia del vicepremier. Un concentrato di sconcezze, volgarità e calunnie nei confronti di una minore scoperto da Affariitaliani e che lo stesso Salvini ha commentato sui social.

"Un conto sono il confronto politico e la critica, anche accesi, sempre ammessi in democrazia. Tutt’altro conto sono le minacce e gli insulti, volgari, pesanti, schifosi ai familiari e ai bambini, che non c’entrano nulla. Questo non si può tollerare in alcun modo. Criticate pure me, lasciate stare i miei figli. Questo clima d’odio, alimentato anche da certa stampa e da certa politica, è preoccupante e va fermato, senza se e senza ma. Buona domenica", ha scritto il leader della Lega e ministro commentando l'ennesimo rivolo d'odio che cola dai social in un dibattito pubblico che, come denunciato dalla premier, è caratterizzato da un clima "oscuro e malato".