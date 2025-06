Minacce choc, Renzi chiede il licenziamento del prof anti-Meloni

01 giugno 2025 a

"Se un professore di scuola pubblica, un educatore, si augura la morte della figlia della Premier c'è solo una cosa da fare. Licenziarlo". Lo scrive sui social il leader di Iv Matteo Renzi. Stefano Addeo, insegnante di tedesco in un istituto della Campania, in un post che fa indignare ha auspicato per la figlia della premier, Giorgia Meloni, una fine analaoga a quella di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola.

Post choc sulla figlia di Meloni, scuse a metà del prof: "Gesto stupido ma..."

"È stato un gesto stupido. Un post scritto d'impulso nella notte, dopo aver sentito al telegiornale che l'Italia continuava a inviare armi a Israele. Mi sono svegliato la mattina e ho detto: 'Madonna mia, cosa ho scritto'. L'ho cancellato subito. Mi pento del contenuto. Non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo e non cambio idea neanche se mi imprigionano" si è giustificato oggi il professore che tuttavia sembra minimizzare il gesto e afferma anche di sentirsi vittima di una strumentalizzazione politica. Inoltre sono emersi molti altri contenuti offensivi postati da Adde sui social, soprattutto contro esponenti del centrodestra con altri macabri auguri di morte ai figli di Antonio Tajani e Matteo Salvini.