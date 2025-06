Meloni, la telefonata di Mattarella: solidarietà per le minacce alla figlia

01 giugno 2025 a

Solidarietà dopo le minacce rivolte tramite social alla figlia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, già nella giornata di ieri ha chiamato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola", è il post di un insegnante campano, Stefano Addeo, di cui ha scritto Il Tempo e che ha scatenato la bufera.

Post choc sulla figlia di Meloni, scuse a metà del prof: "Gesto stupido ma..."

La stessa Meloni aveva commentato: "Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore. Ed è contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire. Perché esistono confini che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che va oltre ogni appartenenza". Al suo fianco si schiera tutto il centrodestra mentre le scuse a metà di Addeo fanno indignare la maggioranza.