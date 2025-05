Martina Carbonaro, l'ex fidanzato confessa l'omicidio ad Afragola. “Colpita con una pietra”

28 maggio 2025 a

a

a

L'ex fidanzato ha confessato l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola scomparsa la sera del 26 maggio. A renderlo noto è la Procura della Repubblica di Napoli Nord. "Nel corso della nottata odierna, a seguito di un'incessante attività indagine, con ricerca e perlustrazione, prolungate anche nell'arco notturno, il personale del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria e delle Stazioni Carabinieri di Afragola e Casoria, con la direzione ed il coordinamento della Procura della Repobblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ha rinvenuto il corpo ormai senza vita della minore Marina Carbonaro, scomparsa la sera del 26 Maggio 2025 - si legge nella nota -. Le attività, d'indagine proseguite successivamente - consistite in sommarie informazioni testimoniali e acquisizione capillare dei sistemi di video-sorveglianza, con dettagliata attività sopralluogo e repertamento, consentiva di ricostruire compiutamente i movimenti nelle ultime ore di vita della giovane, e identificare il possibile autore dell'omicidio, il quale a seguito di interrogatorio dinnanzi al Pubblico Ministero rendeva dichiarazioni confessorie, ammettendo di aver volontariamente cagionato la morte della Carbonaro, occultandone il cadavere. Su queste basi, veniva disposto dalla Procura di Napoli Nord il fermo di indiziato di delitto per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere”.

"Ho sentito Chiara Poggi litigare": rispuntano le parole del contadino di Garlasco

La 14enne è stata colpita più volte alla testa con una pietra. Come detto l’ex fidanzato, il 18enne Alessio Tucci, interrogato dal pm della Procura di Napoli Nord ha confessato di aver ucciso Martina e di averlo fatto perché non accettava la fine della loro relazione, terminata da poco tempo. L'omicidio sarebbe avvenuto nelle immediate vicinanze o all'interno dell'edificio nel quale è stato trovato il corpo. I due si erano visti poco prima e i loro movimenti sono stati ricostruiti dagli investigatori attraverso l'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo il loro percorso. Nei confronti di Tucci, reo confesso dell'omicidio, è stato emesso un decreto di fermo per omicidio volontario dal pm della Procura di Napoli Nord.