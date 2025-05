Garlasco, "ho sentito Chiara Poggi litigare": rispuntano le parole del contadino

27 maggio 2025 a

a

a

Poco prima di essere uccisa, Chiara Poggi avrebbe "litigato" o avuto un'animata "conversazione con il suo assassino". È il racconto di un agricoltore che, la mattina del 13 agosto 2007, avrebbe lavorato nei campi adiacenti alla villetta di via Pascoli, a Garlasco, e che avrebbe fatto parte del fascicolo a partire dal 2016, anno in cui fu aperta per la prima volta un’indagine, poi finita con l’archiviazione, a carico di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e ora unico indagato. Le dichiarazioni del contadino avevano attirato l'attenzione degli investigatori già nove anni fa perché trattava "un evento sconosciuto agli inquirenti".

"Qual è il vero problema". Garlasco, la teoria di Sabella

Questa testimonianza risulterebbe nel rapporto compilato da un investigatore privato. La difesa di Alberto Stasi, unico condannato per l’omicidio, avrebbe contattato nel 2016 un’agenzia (poi finita all’interno dell’inchiesta su Equalize) e questa agenzia sarebbe la stessa che avrebbe trovato indizi su Andrea Sempio, attualmente unico indagato nelle nuove indagini della procura di Pavia. Le ricerche si sarebbero svolte tra il 26 ottobre e il 2 dicembre 2016, tuttavia il 12 gennaio dello stesso anno il contadino si sarebbe recato nel negozio di autoricambi degli Stasi sostenendo "di conoscere la verità" sul delitto.