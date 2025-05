Resinovich, "non ha mosso un dito": cosa confessa l'amico Sterpin su Visintin

27 maggio 2025 a

Claudio Sterpin, l'amico 86enne di Liliana Resinovich, la donna scomparsa nel dicembre 2021 a Trieste e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel bosco dell'ex Opp, sarà ascoltato il prossimo 23 giugno in sede di incidente probatorio e ospite a Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità Mediaset, ha ribadito la sua idea su quanto potrebbe essere accaduto alla vittima. "Lui non ha cercato per niente Liliana perché sapeva, come io ho già confermato e affermato, tutto quello che le era successo. Non ha mosso un dito per cercarla", ha affermato Sterpin ai microfoni della trasmissione.

“Così Sebastiano ha aggredito e ucciso Liliana”. La Procura scopre le carte sul caso Resinovich

"Tua moglie è scomparsa da ieri, da ieri, e tu te ne freghi altamente?", ha domandato l'amico di Resinovich, che ha ribadito che, "d'accordo con Sergio, il fratello di Liliana", è sempre stato convinto che Visintin "sa esattamente tutto quello che è successo a Liliana". Quanto alla possibilità dell'organizzazione dell'omicidio e della possibilità che ci sia stato un mandante, l'amico della vittima ha ipotizzato che potrebbe essere stato arruolato "un killer professionista, qualcuno vicino a lui".