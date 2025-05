Caso Resinovich, la procura e le accuse a Sebastiano Visintin: “Così ha aggredito e ucciso Liliana”

Salvatore Martelli 24 maggio 2025 a

Sebastiano Visintin avrebbe aggredito Liliana Resinovich e poi l’avrebbe soffocata causandone la morte. È questo il nuovo quadro emerso dalle indagini sulla morte della 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita nel bosco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste il 5 gennaio successivo. L’aggressione sarebbe scattata in prossimità di via Weiss, poco distante dal boschetto dell’ospedale. L’uomo avrebbe assalito la moglie con “afferramenti, compressioni, percosse, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace ed agli arti”. Secondo il pubblico ministero Ilaria Iozzi ne avrebbe così cagionato “la morte avvenuta mediante soffocazione esterna diretta (asfissia meccanica esterna), quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della vittima”.

La dinamica, messa nero su bianco, nella richiesta di incidente probatorio della pm appare granitica. Secondo quanto ricostruito dalla giornalista Laura Tonero sulle pagine del Piccolo di Trieste, la procura avrebbe in mano elementi importanti che ancora non sono emersi. Stando però a quanto trapelato dalla indagine, Visintin quindi avrebbe intercettato la moglie subito dopo piazzale Gioberti a Trieste. Una ricostruzione però che sarebbe in contrasto con quanto detto sinora dagli inquirenti in merito agli spostamenti di Visintin quella mattina.

Dubbi e contraddizioni a parte, le indagini stanno rapidamente accelerando dopo mesi e anni in cui l’ipotesi del suicidio era stata ritenuta la più plausibile dalla procura, smentita negli ultimi mesi dalle perizie dei super consulenti. Cruciale sarà l’incidente probatorio richiesto da Nicodemo Gentile, l’avvocato di Sergio Resinovich, per assumere la testimonianza di Claudio Sterpin, l’amico di Liliana, e che potrebbe rivelare dettagli molto importanti sui suoi rapporti con la donna, quelli tra i coniugi Visintin e infine anche quelli della coppia con gli amici. Uomo che potrebbe poi passare al contrattacco, depositando la richiesta alla Procura di una perizia collegiale in relazione ad accertamenti, volti a far luce su elementi medico legali e tecnici.