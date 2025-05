Caso Resinovich, c'è un nuovo sequestro: quel regalo di Sebastiano Visintin

26 maggio 2025 a

a

a

Altri coltelli, oltre a quelli sequestrati di recente nel corso della seconda fase delle indagini sulla morte di Liliana Resinovich, appartenenti a Sebastiano Visintin sono finiti nel mirino della Procura di Trieste. Sono tre lame, secondo quanto riporta oggi in edicola il quotidiano Il Piccolo, che Visintin - indagato per l'omicidio volontario della moglie - oltre due anni fa aveva regalato a un conoscente, in Toscana. Quest'ultimo sarebbe un professionista che, appresa la notizia del sequestro di un ingente numero di coltelli e forbici in casa di Visintin nel corso della perquisizione dello scorso 8 aprile, ha scritto alla Pm titolare dell'inchiesta, Ilaria Iozzi, della Procura di Trieste per rendere noto di aver ricevuto in regalo due anni fa i tre coltelli.

“Così Sebastiano ha aggredito e ucciso Liliana”. La Procura scopre le carte sul caso Resinovich

L'uomo è stato dunque convocato negli uffici della Squadra Mobile, gli sono state rivolte domande sul rapporto con Visintin e poi sono stati sequestrati i coltelli. Il quotidiano ricorda che sul corpo di Liliana non vi sono ferite da armi da taglio. A giorni, la gip Flavia Mangiante deciderà sull'assunzione con incidente probatorio della testimonianza di Claudio Sterpin amico di Liliana Resinovich.