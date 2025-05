MeteoGiuliacci: "L'Italia divisa a metà". Cosa succede nel weekend

20 maggio 2025 a

Un assaggio d’estate interesserà nelle prossime ore le regioni meridionali, dove si registreranno temperature massime fino a 34-35°C, in particolare tra il Messinese e il Palermitano. Questo picco termico è favorito da una residua area anticiclonica che, pur indebolendosi, riesce ancora a garantire stabilità e caldo anomalo. Il resto del Sud vedrà valori superiori alla media, ma più contenuti. Situazione opposta al Nord, dove prosegue l’influenza di una perturbazione atlantica che sta portando piogge, temporali e un sensibile calo delle temperature.

Una nuova svolta è attesa per giovedì 22 maggio, quando una massa d’aria fredda in discesa dal Nord Europa investirà soprattutto il Nord Italia, causando un calo termico anche di 6-8°C. Fa eccezione l’Emilia-Romagna, dove il Garbino manterrà le temperature più miti. Gli effetti si faranno sentire anche al Sud, seppur in modo più attenuato. Il weekend si preannuncia all’insegna di un’Italia meteorologicamente divisa. Sabato 24 maggio sono previsti rovesci sulle Alpi e sulle regioni centrali, mentre altrove il tempo sarà stabile e soleggiato, con temperature gradevoli intorno ai 23-24°C. Domenica 25 maggio la situazione si ribalta: il Centro-Nord beneficerà di un ritorno dell’anticiclone con sole e ulteriore aumento termico, mentre al Sud farà irruzione un ciclone sul mar Ionio, portando piogge intense e temporali, con possibili grandinate su Puglia, Calabria e Sicilia orientale.