Meteo, arriva il caldo? Sottocorona smonta gli entusiasmi: "Salto brusco"

Prime prove d'estate? "Abbiamo già problemi con la primavera, quindi dell'estate ancora non se ne parla...", chiosa Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di lunedì 19 maggio e dei giorni seguenti su La7. Tuttavia "la giornata di oggi si presenta piuttosto bene, perché le nuvole che stazionano sulla Francia tendono a salire verso nord, quindi sembra che tutto sia tranquillo", spiega il meteorologo. Ma che tempo farà? Qualche nuvola potrebbe presentarsi sulle zone del centro, spiega Sottocorona, e marginalmente sulle zone alpine, segnali che "qualche incertezza nel pomeriggio ci potrebbe essere". Al sud cieli sereni.

Martedì 20 maggio "c'è un salto abbastanza brusco, un vero e proprio peggioramento che prende il nord e l'alta Toscana con fenomeni intensi". Una situazione di "maltempo molto instabile, soprattutto nel pomeriggio. Sul resto del centro qualche pioggia debole, quindi non ci sono fenomeni intensi, e qualche pioggia debole, ma sicuramente nuvole, che raggiungono il sud peninsulare", osserva l'esperto. Mercoledì 21 maggio rimane questa instabilità al nord, e si sposta più verso est. Tuttavia., "fenomeni intensi non ce ne sono" con qualche eccezione sull'Appennino settentrionale, e in parte sulle Marche.