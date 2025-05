Meteo Giuliacci, non si escludono "temporali e grandinate": le regioni a rischio

19 maggio 2025 a

Quella iniziata oggi sarà una settimana "molto movimentata", che scatenerà "temporali e grandinate diffuse sulla maggior parte delle regioni italiane". Salvo, invece, il Sud. Parola del team di meteogiuliacci.i t, che ha diffuso le ultime previsioni e anticipato che "il brutto tempo" continuerà. Instabilità, quella annunciata, che sarà in pausa nella giornata di venerdì 23 maggio, quando sarà evidente "un miglioramento generalizzato delle condizioni atmosferiche". Questo, hanno chiarito gli esperti, "non assicura che il tempo sia buono per tutta l’Italia anche nel fine settimana".

Per ora non c'è una data per l'arrivo del bel tempo. Sottocorona: “Ancora fenomeni”

Sabato 24 maggio, in effetti, "la nostra penisola sarà ancora influenzata da correnti umide e fresche", che porteranno una "diffusa instabilità" soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali. Il ciclone che si sta formando tra la Tunisia e la Sicilia "sarà il protagonista indiscusso" nella giornata di domenica 25 maggio e darà origine "a intensi temporali, anche di forte intensità". Dove? Colpirà soprattutto Calabria, Sicilia e Salento. Questa ondata di maltempo, hanno aggiunto, "verrà accompagnata anche da forti venti, che potranno raggiungere raffiche burrascose".