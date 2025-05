Meteo, "se volete giocare...": Sottocorona avverte. Dove torna il maltempo

20 maggio 2025 a

"Io dico sempre: 'Se volete giocare a tennis, giocate', poi però vi bagnate": ha esordito con un pizzico di ironia Paolo Sottocorona, che così ha annunciato la presenza di nuvole, piogge e maltempo sull'Italia. In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, l'esperto ha diffuso le ultime previsioni meteo e spiegato che ci sono due zone di instabilità: "Vedete, una mira al Nord e l'altra al Sud".

Oggi "i fenomeni più intensi, sono isolati e si concentrano soprattutto al Nord, in Toscana e in parte sulle coste delle Marche", ha detto Sottocorona. Giornata grigia, "con piogge deboli", invece, per il resto del Centro. Al sud, in qualche caso, "non ci sono neanche le piogge deboli". Si tratta quindi di una "giornata di attenuazione, perché i fenomeni al nord si riducono a questa fascia alpina e prealpina e le piogge sono deboli", ha puntualizzato.

Non si può dire lo stesso per il versante adriatico, fra Marche e Abruzzo, dove "ci possono essere anche dei fenomeni intensi". Al sud, come al solito, "piccoli guasti, nel senso che non ci sono fenomeni intensi". Cambio di passo atteso per giovedì. "Ritornano delle piogge, ma deboli, sulle zone del Centro. Mancano al Sud, ma si ripresenta una zona molto vasta di fenomeni intensi. Prendono il Nord risparmiando, come vedete, uno spicchio di pianura padana", ha concluso il meteorologo.