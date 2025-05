Jannik Sinner incontra Papa Leone XIV. Il siparietto in Vaticano

Francesco Capozza 14 maggio 2025 a

Il numero uno del tennis mondiale, il nostro connazionale Jannik Sinner, è stato ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV. Il tennista era accompagnato dalla sua famiglia. "Ecco la pallina, vuole giocare un po'?". Così Sinner a Papa Leone XIV nel corso dell'incontro in Vaticano. Il Pontefice, in un clima di serenità, ha risposto: "Qui meglio di no" e poi ha aggiunto "a Wimbledon mi lascerebbero". Insieme a Sinner e ai suoi genitori, da Papa Leone XIV è arrivata in visita anche una delegazione della Federtennis. Presente il presidente FITP Angelo Binaghi, con la sua famiglia.

Nei giorni scorsi, al termine di un incontro con i giornalisti, Papa Leone XIV - grande appassionato di tennis - aveva risposto così a chi gli chiedeva di organizzare una partita di beneficenza: "Certo va bene", aveva detto il Pontefice. "Io porto Agassi", era stata la replica scherzosa di una giornalista. E a quel punto, il Papa aveva chiuso il discorso dicendo "basta che non porti Sinner", giocando su un doppio senso: perché Jannik è il numero uno del mondo e perché in inglese il cognome di Sinner significa "peccatore".