Leone XIV, chi è padre Rimaycuna: "uomo ombra" e prossimo segretario personale del Papa

13 maggio 2025 a

a

a

Un legame iniziato in Perù e che continua fino a San Pietro. È quello tra papa Leone XIV e padre Edgard Iván Rimaycuna Inga, in odore di diventare segretario particolare del Santo Padre. I più attenti lo hanno visto, discreto ma presente, vicino a papa Prevost nella visita al santuario di Gennazzano. Ha 36 anni ed è originario di Chiclayo, in Perù, dove l'attuale Pontefice ha a lungo servito. Da tempo è a a Roma, ma l’amicizia con Leone risale al 2006, quando il giovane entrò nel seminario Santo Toribio de Mogrovejo, a Chiclayo. Al tempo, Prevost era priore degli agostiniani, ma manteneva forti contatti con il Perù dove era già stato per lunghi periodi come missionario dal 1985 al 1999.

Una partita con Leone XIV? "In futuro...": ecco come ha risposto Sinner

Prevost ha seguito con attenzione e vicinanza la vocazione e i voti del giovane, che volle con sé come segretario ai tempi della nomina ad amministratore apostolico e in seguito si vescovo della diocesi di Chiclayo. Rimaycuna, poi, nel 2017 si trasferì a Roma per proseguire gli studi presso il Pontificio Istituto Biblico. Le strade del sacerdote e del prelatom che non hanno mai perso i contatti, si incrociano nuovamente a Roma nel 2023 quando Papa Francesco chiama Prevost per il ruolo di prefetto del dicastero dei vescovi. Il futuro Papa richiama a fianco a sé il giovane sacerdote, portandolo a Roma da Manassena, in Liguria. Ora il passaggio naturale è quello a segretario del Papa. Rimaycuna viene definito una sorta di “uomo ombra” di Prevost, presenza discreta ma rilevante. "Grazie mille Mons Robert per tutto, per avermi permesso di lavorare al vostro fianco, ma soprattutto per la vostra amicizia e fiducia. Prima del mio vescovo, mio amico. Buon viaggio e un forte abbraccio! Oremus ad invicem", aveva scritto un paio di anni fa il prete sudamericano postando una foto con Prevost. Ora una nuova possibile opportunità al fianco del Papa.