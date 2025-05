Internazionali d'Italia, Sinner e Musetti ai quarti. Paolini in semifinale

13 maggio 2025 a

Gli Internazionali d'Italia entrano nel vivo. Sinner non sbaglia e supera il test Cerundolo. Musetti liquida Medvedev in due set con il match point dopo un'interruzione per la pioggia. Entrambi volano ai quarti. Paolini rimonta di carattere Shnaider ed è in semifinale. Domani Musetti torna in campo con Zverev nell'ultimo match della sessione serale (non prima delle 20.30). Jannik Sinner ha alzato il livello. Il numero 1 del mondo esce indenne dalla sfida durissima con l'argentino Francisco Cerundolo. 7-6(2) 6-3 il punteggio in favore dell'azzurro, bravo a spuntarla dopo un primo set punto a punto e con tante palle break da entrambe le parti. Dopo oltre due ore in campo è il tre volte campione Slam ad avere la meglio, che si prende la rivincita degli ottavi di finale di due anni fa sempre agli Internazionali. Una vittoria pesantissima per Sinner, che ha avuto le conferme attese dopo le prime due uscite piuttosto abbordabili con Navone e de Jong. Ai quarti ci sarà uno tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Jaume Munar. "Sono molto contento perché sono riuscito ad alzare il livello, mi sono sentito meglio e questo mi fa essere soddisfatto. È stata una grande sfida per me, soprattutto in questo momento in cui sto cercando di adattarmi. Ho ancora tanto lavoro da fare, ma avevo bisogno di questa partita. Sono contento di essere tornato e mi sento fortunato di essere qui", le parole di Sinner nell'intervista post partita.

Lorenzo Musetti non si ferma più. Arriva la prima vittoria in carriera contro Danil Medvedev. L'azzurro tiene la partita in mano dall'inizio alla fine e chiude i conti in due set con il punteggio di 7-5 6-4 in poco più di un'ora e mezza di tennis. Superiorità netta dimostrata dal tennista toscano, che concede tre sole palle break nell'arco di tutto l'incontro. Ai quarti di finale ecco un'altra super sfida: dall'altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev, che ha domato in due set Arthur Fils (7-6 6-1). "Oggi sono stato concreto. Ritornare in campo per giocare un punto non è facile. Mi sono immaginato come giocarlo. La prima non è entrata ma sono stato bravo a vincere lo scambio. Sono arrivato qui con tanti stimoli e tanta motivazione. Vengo qui sempre per vincere, come in ogni torneo. Sono ambizioso", le parole di Musetti in conferenza stampa. Jasmine Paolini col cuore. La numero 5 del mondo si salva in modo rocambolesco con Diana Shnaider. Sotto 7-6 4-0, l'azzurra approfitta di un calo di tensione della russa classe 2004 e riesce a portare il match al terzo con un parziale di 6-0. Inerzia del match a favore e rimonta completata per il 6-7(1) 6-4 6-2 finale, dopo due ore e 25 di gioco.

"La pioggia mi ha aiutato. L'angolo mi diceva di giocare sul rovescio di Shnaider ma non ci riuscivo. Mi sono avvicinata all'angolo e ho parlato con Sara (Errani ndr.) e mi ha detto di rimanere calma e cercare il rovescio. Ho ritrovato lucidità e calma. Mi sono concentrata sulla partita e sul giocare punto dopo punto. Il mio team è stato fondamentale oggi", le parole, in conferenza stampa, di Paolini, che in semifinale se la vedrà con la vincente della sfida tra Svitolina e Stearns. Nelle altre partite, Jack Draper ha battuto in rimonta il francese Corentin Moutet (1-6 6-4 6-3). Carlos Alcaraz, quattro volte campione Slam, l'ha spuntata in tre set sulla testa di serie numero 23 Karen Khachanov (6-3 3-6 7-5) dopo due ore e 28 minuti.