Papa Leone, mossa per la pace: "Santa sede a disposizione perché i nemici si guardino negli occhi"

14 maggio 2025 a

a

a

Le sue prime parole dal balcone della Basilica di Piazza San Pietro sono state "che la pace sia con tutti voi". Ma l'impegno di papa Leone XIV sembra andare subito anche nella direzione dei fatti. "La pace di Cristo non è il silenzio tombale dopo il conflitto, non è il risultato della sopraffazione, ma è un dono che guarda alle persone e ne riattiva la vita. Preghiamo per questa pace, che è riconciliazione, perdono, coraggio di voltare pagina e ricominciare. Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo"., ha detto papa Prevost ricevendo in udienza i partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali.

Papa Leone XIV e il viaggio a Iznik sulle orme di Bergoglio: come si prepara l'antica Nicea

Poi un passaggio che sembra un invito ai leader dei Paesi e dei popoli dei conflitti in corso: "La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace. I popoli vogliono la pace e io, col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo! La guerra non è mai inevitabile, le armi possono e devono tacere, perché non risolvono i problemi ma li aumentano; perché passerà alla storia chi seminerà pace, non chi mieterà vittime; perché gli altri non sono anzitutto nemici, ma esseri umani: non cattivi da odiare, ma persone con cui parlare. Rifuggiamo le visioni manichee tipiche delle narrazioni violente, che dividono il mondo in buoni e cattivi".

"Uomo ombra", chi è padre Rimaycuna futuro segretario del Papa

E ancora, rivolto ai fedeli delle Chiese d'oriente: "Chi dunque, più di voi, può cantare parole di speranza nell'abisso della violenza? Chi più di voi, che conoscete da vicino gli orrori della guerra, tanto che Papa Francesco chiamò le vostre Chiese 'martiriali'. È vero: dalla Terra Santa all'Ucraina, dal Libano alla Siria, dal Medio Oriente al Tigray e al Caucaso, quanta violenza! E su tutto questo orrore, sui massacri di tante giovani vite, che dovrebbero provocare sdegno, perché, in nome della conquista militare, a morire sono le persone, si staglia un appello: non tanto quello del Papa, ma di Cristo, che ripete: 'Pace a voi!'. E specifica: 'Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi'". Così Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali. "Le vostre spiritualità, antiche e sempre nuove, sono medicinali. In esse il senso drammatico della miseria umana si fonde con lo stupore per la misericordia divina, così che le nostre bassezze non provochino disperazione, ma invitino ad accogliere la grazia di essere creature risanate, divinizzate ed elevate alle altezze celesti. Abbiamo bisogno di lodare e ringraziare senza fine il Signore per questo", ha detto ancora il Papa.