Angelo Becciu, il tributo dei cardinali nel pre-Conclave: "Ha a cuore il bene della Chiesa"

Caso Becciu protagonista anche oggi nelle riunioni pre-conclave dei cardinali. È stata diffusa questa mattina una dichiarazione della Congregazione dei Cardinali. Con la nota, la Congregazione dei Cardinali ha rotto il tradizionale riserbo per intervenire su quella che è stata definita una questione di carattere procedurale su cui

«ha avuto modo di riflettere e dibattere nei giorni scorsi».

Nella nota si legge: «circa l’Em.mo Cardinale Giovanni Angelo Becciu, ha preso atto che egli, avendo a cuore il bene della Chiesa, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ha comunicato la sua decisione di non partecipare ad esso. Al riguardo, la Congregazione dei Cardinali esprime apprezzamento per il gesto da lui compiuto ed auspica che gli organi di giustizia competenti possano accertare definitivamente i fatti».

Una comunicazione che riconosce la generosità del porporato sardo nel fare il passo indietro risolutivo. Nelle righe della Congregazione dei Cardinali non vengono in alcun modo menzionati i due documenti attribuiti al Papa e di cui abbiamo scritto in questi giorni. La loro rivelazione in congregazione era stata decisiva a convincere Becciu a non rivendicare ulteriormente il suo diritto, ma non ha cancellato le ombre su modalità e tempistiche.

