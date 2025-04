Conclave, Becciu: "Obbedisco al Papa". Il cardinale ufficializza il passo indietro anticipato da Il Tempo

Nico Spuntoni 29 aprile 2025 a

Dopo l'annuncio fatto ieri nella quarta congregazione, è arrivata ora l'ufficialità del passo indietro del cardinale Angelo Becciu. Il porporato sardo non entrerà in Sistina per il conclave che inizierà il prossimo 7 maggio. Viene così confermata la notizia data ieri mattina da «Il Tempo». Becciu ha affermato in una nota diffusa oggi: «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza».

Il passo indietro arriva dopo che, come abbiamo raccontato, nella congregazione di ieri sono spuntati i documenti con cui il Papa defunto esprimeva la sua volontà di non avere l'ex sostituto in conclave. Dopo la rivelazione, Becciu aveva preso la parola pronunciando un discorso emozionale e preannunciando la sua disponibilità a ritirare la sua rivendicazione di fronte alle disposizioni papali. Tra i cardinali presenti c'è stato un solo intervento a contestare la modalità di presentazione dei documenti, sebbene in privato le perplessità fossero più diffuse.

Come «Il Tempo» aveva anticipato, i documenti del Papa erano stati consegnati al cardinale camerlengo Kevin Farrell, uno dei principali oppositori nelle congregazioni all'idea che Becciu potesse entrare in conclave.