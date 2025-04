Quarta Repubblica, Cerno sul caso Becciu: "C'è del marcio sotto il Cupolone"

Marco Zonetti 28 aprile 2025 a

Il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, interviene sui retroscena del Conclave, commentando l'approfondita disamina di Luigi Bisignani intervistato poco prima dal talk di Rete4. «Il tema è che ancora non sappiamo quanti cardinali entreranno nella Sistina» illustra Cerno, e precisa: «Perché c'è questo caso che aleggia, il caso del cardinale Angelo Becciu, precedente abbastanza anomalo nella storia».

«Condannato in primo grado» prosegue il direttore riguardo a Becciu, «ma soprattutto, diciamo, cardinale, nel senso che Papa Francesco non gli ha tolto la porpora. Con questa rinuncia che avrebbe prima espresso di fronte al Papa ma che non trova documentazione». Senza contare, poi, i «documenti che noi non abbiamo visto, almeno io non ho visto» continua Cerno, «ma che forse ha visto il cardinale Becciu ma che sembrano risalire a tempi più precedenti, il che rende dubbia la sua effettiva possibilità di partecipare.» In chiusura d'intervento sul caso Becciu, il direttore del Tempo commenta icasticamente citando l'Amleto di Shakespeare: «C'è del marcio sotto il Cupolone».