Papa Francesco, l'ambasciatore di Israele a San Pietro. Presenza ebraica anche ai funerali

"Questa sera sono venuto a nome dello Stato di Israele per assistere all'esposizione della salma di Papa Francesco e per rendergli omaggio". È questo quanto ha scritto su X l'ambasciatore israeliano presso la Santa Sede, Yaron Sideman, postando una foto della salma del pontefice a San Pietro. Il silenzio del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del governo sulla morte del Papa ha suscitato critiche e polemiche, in patria e all'estero, così come la sua assenza ai funerali.

Il mancato messaggio del premier per la partecipazione al lutto è dovuto alle recenti posizioni del Pontefice su Gaza. Ci sono poi da segnale il post di condoglianze scritto e poi rimosso dal ministero degli Esteri israeliano e il caso della direttiva rivolta agli ambasciatori che chiede di astenersi dai messaggi di cordoglio. È arrivato invece il messaggio di cordoglio del presidente israeliano Isaac Herzog e la conferma della presenza a San Pietro di una grande parte del mondo ebraico italiano, nonostante il funerale venga celebrato sabato, lo shabbat ebraico, durante il quale, a meno di casi eccezionali, per rispettare le regole della normativa ebraica del dì di festa, gli ebrei non partecipano ai funerali. Il funerale del Papa rientra sicuramente nei casi eccezionali: e quindi, nel rispetto delle regole dello Shabbat (che prescrivono ad esempio di non utilizzare l'auto e di non scrivere, le personalità ebraiche andranno a piedi a San Pietro) dopo aver rivolto messaggi di partecipazione al lutto nel giorno della scomparsa di Papa Francesco ed essersi quindi recati a rendere omaggio alla salma esposta a Santa Marta, sabato ci saranno (i primi ad ufficializzare la loro presenza) sia il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni sia il presidente della comunità ebraica di Roma Viktor Fadlun. Ma, in nome del dialogo, sarà tutta l'Italia ebraica ad essere rappresentata al funerale, con la presenza a San Pietro della presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni.

Resta ancora fissato su X il messaggio di condoglianze scritto dall'ambasciatore israeliano Jonathan Peled nel giorno della scomparsa di Papa Francesco: "A nome dell'Ambasciata d'Israele in Italia, porgo le mie più sentite condoglianze al Vaticano, al mondo cristiano e al popolo italiano per la scomparsa di Papa Francesco, la cui memoria sarà sempre venerata".