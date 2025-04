Papa Francesco, a San Pietro l'omaggio di migliaia di fedeli alla salma. “Santo subito”

23 aprile 2025 a

Una lunga, lunghissima fila si dipana da piazza San Pietro fin dentro la Basilica che, da questa mattina fino a sabato, giorno dei funerali, custodirà la salma di Papa Francesco. Sono pellegrini, turisti, religiosi. Gente comune. E tanti, tanti ragazzi venuti a Roma per il Giubileo degli adolescenti. Tutti attendono in silenzio il proprio turno - aspettando in media 3-4 ore in fila - per dare l'ultimo saluto al Papa venuto dalla 'fine del mondo', scomparso la mattina del lunedì dell'Angelo dopo dodici anni di pontificato. Imponente la macchina messa in campo in queste ore dalle forze dell'ordine per garantire la sicurezza degli eventi che precedono i funerali. Questa mattina è avvenuto il rito della traslazione della salma. Dalla cappella di Santa Marta, dove Bergoglio aveva scelto di vivere, il feretro è stato portato in spalla attraverso la Piazza, fin dentro San Pietro, mentre le campane suonavano a morto. Un caldo applauso ha accolto l'ingresso della bara - una semplice bara di legno - all'interno della Basilica. Ora è lì, ai piedi dell’altare della Confessione, su una pedana leggermente sopraelevata e non su un catafalco: un'altra sua esplicita richiesta per semplificare il rito delle esequie. Il corpo del Santo Padre è vestito con i paramenti rossi, ha sul capo la mitria bianca, tra le mani una coroncina del Rosario.

Tanti i cardinali presenti questa mattina in Basilica, circa un'ottantina: da Pietro Parolin, già segretario di Stato, a Baldo Reina, vicario di Roma. Poi Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio, l'elemosiniere Konrad Krajewski, Angelo Becciu, Luis Antonio Tagle, Raymond Burke. E ancora tra gli altri, Gianfranco Ravasi, Fernando Filoni, Claudio Gugerotti, Gualtiero Bassetti, Tarcisio Bertone, Camillo Ruini, Angelo Bagnasco. Nel pomeriggio il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha presieduto la messa in suo suffragio e ha ricordato come "Papa Francesco, coi suoi gesti, continua ad indicarci la via, a riaccendere la gioia, a rimettere al centro la parola di Gesù". E ha aggiunto: "Ringraziamo il Papa per quanto il Signore attraverso lui ci ha messo nel cuore e promettiamo di costruire la Chiesa madre lieta che comprende, accompagna, accarezza". La Basilica oggi rimarrà aperta fino a mezzanotte, forse persino oltre, visto l'alto afflusso di gente. Dalle 11 di stamattina fino alle 19 di stasera sono 19.430 le persone entrate in Basilica.

Tra loro anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che subito dopo la commemorazione alla Camera è andata a dirgli addio. Poco prima anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Prima di loro il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si è trattenuto qualche minuto in raccoglimento. Domani la Basilica sarà aperta dalle 7 fino a mezzanotte e venerdì dalle 7 alle 19. Un'ora dopo, alle 20, la bara sarà chiusa con un rito presieduto dal cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa. I funerali si terranno sabato alle 10 in piazza San Pietro. Al termine della messa funebre, il feretro di Papa Francesco sarà accompagnato nella Basilica di Santa Maria Maggiore - forse il suo luogo più caro - per la tumulazione, come da lui espressamente richiesto. Una tomba "semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus", come è scritto nel suo testamento. Intanto continuano ad arrivare persone in piazza, per l'ultimo abbraccio. "Siamo molto tristi, siamo venuti qui per incontrarlo e invece gli dobbiamo dire addio", dice un pellegrino. "Si vedeva che stava male ma si è speso fino all'ultimo", il pensiero di un'anziana signora. "Ci mancherà, ci mancherà", le uniche parole di un altro turista. Moltissimi i giovani, venuti in vista del Giubileo degli adolescenti, dal 25 al 27 aprile. Tante le parole di affetto per il Santo Padre, unite da un pensiero comune: 'Santo subito'.