Papa Francesco, l'omaggio della Roma a San Pietro: presenti Ranieri, Ghisolfi e i calciatori

Questa mattina una delegazione dell’AS Roma si è recata in Vaticano per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco, scomparso lunedì mattina alle 7.35. Tra i tanti fedeli che da ieri sono in coda a San Pietro per l'ultimo saluto al Pontefice c'è stato anche un gruppo giallorosso, che ha visto la presenza di dirigenti, staff tecnico e calciatori della prima squadra. A rappresentare la società di Trigoria c’erano l’allenatore Claudio Ranieri, il direttore sportivo Florent Ghisolfi, il team manager Simone Ricchio, oltre a Maurizio Lombardo, Gianni Castaldi, Vito Scala e Carlo Feliziani. Presenti anche diversi calciatori, tra cui Paulo Dybala, il capitano Lorenzo Pellegrini, Leandro Paredes, Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Matías Soulé. Poco dopo le 10.30 la delegazione ha lasciato il Vaticano per far ritorno a Trigoria, in vista dell'allenamento mattutino. Per via dei funerali del Santo Padre la partita contro l'Inter, inizialmente in programma sabato, è stata posticipata a domenica alle 15.