Papa Francesco, 5 giorni di lutto. Meloni cancella gli impegni all'estero

Un Consiglio dei ministri rapido per coordinare le misure in vista dei funerali di Papa Francesco in programma a San Pietro sabato mattina, quando a Roma arriveranno diversi capi di Stato e di governo, oltre a migliaia di fedeli. Una sfida organizzativa, e non solo. Un evento di portata storica che fa slittare agende e rimodula le priorità della premier Giorgia Meloni. Che, nella riunione del Cdm, propone il lutto nazionale di cinque giorni e affida al capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano il compito di definire e attuare le misure su mobilità, accoglienza e assistenza della popolazione per le esequie e fino all'elezione del nuovo pontefice. Il Cdm approva un decreto legge ad hoc per esplicitare le funzioni del commissario Ciciliano, mentre la disposizione del lutto nazionale si accompagna a indicazioni precise: l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici per i cinque giorni e un minuto di raccoglimento alle 10 di sabato mattina negli uffici e nelle scuole pubbliche. Quindi l'invito, da parte del cdm, a svolgere in questo periodo tutte le manifestazioni pubbliche "in modo sobrio e consono alla circostanza". Invito che per il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci vale anche per le manifestazioni organizzate in occasione del 25 aprile e che non manca di suscitare polemiche. Infine, un ulteriore invito a differire gli eventi sportivi o di intrattenimento programmati per il giorno del funerale. "Partite di sabato sospese", commenta al margine del Cdm Musumeci, il quale rivendica anche un primo stanziamento di 5 milioni per le misure organizzative in capo a Ciciliano. Il commissario straordinario è già al lavoro avvalendosi delle strutture della Protezione civile nazionale, e in costante coordinamento con il commissario per il Giubileo e sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio e con il prefetto di Roma. A cui resta comunque il coordinamento delle Forze di polizia e la pianificazione della sicurezza pubblica.

E mentre la macchina organizzativa entra nel vivo, il funerale del Pontefice spariglia le agende politiche delle più alte cariche dello Stato. Il presidente Sergio Mattarella rinvia al 30 aprile l'incontro al Quirinale, previsto per mercoledì, con le Associazioni combattentistiche e d'arma per l'ottantesimo anniversario della Liberazione. Ma non rinuncia alle celebrazioni del 25 aprile: dopo la deposizione della corona all'Altare della Patria, dove andrà insieme alla premier Meloni e alle più alte cariche pubbliche, il capo dello Stato volerà a Genova: qui le celebrazioni previste sono confermate ma vengono anticipate al mattino, spostando dalle 16 alle 12 la cerimonia al Teatro Ivo Chiesa; il tutto per facilitare il rientro di Mattarella a Roma, dove già dal pomeriggio cominceranno ad arrivare i leader mondiali per i funerali del Papa.

Da Zelensky a Starmer, sono molti i capi di Stato e di governo attesi. Ma i fari saranno puntati soprattutto sui vertici dell'Ue, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, e sul presidente statunitense Donald Trump. Un vertice Usa-Ue sembra ancora lontano e una Roma in lutto per la morte del pontefice non appare il contesto adatto. Ma le esequie di Papa Francesco potrebbero essere l'occasione per un primo contatto tra le due parti, una stretta di mano, uno scambio, una foto. Insomma, un segnale che aiuti ad avvicinare le due sponde dell'Atlantico. Come auspicato dalla stessa Meloni che, a causa della concomitanza con i funerali del pontefice cancella la sua trasferta programmata in Uzbekistan e Kazakistan prevista dal 25 al 27 aprile. Palazzo Chigi lavora per riprogrammare a breve il vertice Italia-Asia Minore ma una data ancora non c'è. La presidente del Consiglio resterà a Roma e non è escluso che mercoledì pomeriggio possa partecipare alle commemorazioni alla Camera in memoria di Papa Francesco. Mentre, per decisione della capigruppo di Palazzo Madama, slitta al 7 maggio il premier time che era in programma al Senato sempre mercoledì.