Papa Francesco, da domani a venerdì l'omaggio dei fedeli alla salma

Al termine del rito della Traslazione della bara del Romano Pontefice defunto nella Basilica Vaticana, che si svolgerà, secondo le indicazioni fornite, alle 9 di mercoledì mattina, la Basilica di S. Pietro resterà aperta ai fedeli che volessero visitare la salma del Pontefice nei seguenti orari: mercoledì dalle 11 alle 24; giovedì 24 aprile dalle 7 alle 24 e venerdì 25 aprile dalle 7 alle 19. Lo rende noto la Sala stampa del Vaticano.

E il card. Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, mercoledì sarà a San Pietro per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco che sarà traslata dalla cappella di Santa Marta con una cerimonia che inizierà alle 9. La processione percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani; dall'Arco delle Campane uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. Presso l'altare della Confessione il Cardinale Camerlengo presiederà la Liturgia della Parola, al termine della quale avranno inizio le visite alla salma dei fedeli che dureranno 3 giorni. Zuppi seguirà nei prossimi giorni gli eventi previsti in Vaticano. Per questo motivo sono stati rinviati i suoi appuntamenti dei prossimi giorni a Bologna. L'Agenzia Petroniana sta organizzando un viaggio per i fedeli per partecipare sabato 26 aprile ai funerali del Papa in piazza S. Pietro. Zuppi invita tutte le parrocchie, le comunità, le chiese della Diocesi a fissare nei prossimi giorni una celebrazione solenne di suffragio per Papa Francesco.