Papa Francesco, addio al papa dell'altro mondo. Dai funerali al Conclave il mondo guarda a Roma

21 aprile 2025 a

a

a

Addio a Papa Francesco, il papa venuto dall'altra parte del mondo. Il Pontefice è morto questa mattina, lunedì 21 aprile 2025, all’età di 88 anni. Nato Jorge Mario Bergoglio, è spirato alle 7.35 nel suo appartamento presso la Domus Santa Marta, dopo essere stato colpito da un ictus cerebrale che ha portato al coma e al collasso cardiocircolatorio irreversibile. A confermare ufficialmente il decesso è stato Andrea Arcangeli, Direttore della Direzione di Sanità e Igiene del Vaticano. «Certifico che Sua Santità Francesco, nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, è deceduto per ictus cerebri, coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile, in un quadro clinico aggravato da pregressa insufficienza respiratoria, ipertensione e diabete», recita la nota medica firmata in serata.

Video su questo argomento I funerali, gli incarichi decaduti, il Conclave: cosa accade con la Sede Vacante

L’annuncio della morte era stato stato dato dal cardinale Kevin Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa che guiderà il Vaticano in "sede vacante" fino all'elezione del nuovo Papa: «Questa mattina alle 7.35 il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla Casa del Padre». La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso i canali istituzionali del Vaticano.

La macchina vaticana dopo la scomparsa del Pontefice

Come previsto dal protocollo, il primo passo è stato l’intervento del medico personale del Papa, incaricato di constatare la morte e di informare immediatamente il Camerlengo, figura che ha assunto la guida delle procedure previste per la Sede Vacante. Sarà proprio Farrell a presiedere i riti preliminari, inclusa la sigillatura dell’appartamento papale e degli ambienti ufficiali. Nel pomeriggio, alle 19.30, nella Basilica di San Pietro, il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Vaticana, ha guidato la recita del Rosario in suffragio del Pontefice. Secondo quanto comunicato dal portavoce vaticano Matteo Bruni, la salma di Papa Francesco sarà traslata mercoledì mattina, 23 aprile, nella Basilica Vaticana, dove i fedeli potranno rendere omaggio. Le modalità della traslazione saranno definite martedì durante la prima Congregazione dei Cardinali.

I nove "papabili" per il dopo Bergoglio. Dall'Italia all'Africa, chi sono

I funerali e il Conclave

I funerali di Papa Francesco si svolgeranno in Piazza San Pietro e saranno presieduti dal Decano del Collegio dei Cardinali, alla presenza di capi di Stato, vescovi, cardinali e rappresentanti delle altre confessioni religiose. La data esatta verrà stabilita nelle prossime ore, ma secondo tradizione la celebrazione dovrebbe tenersi tra il quarto e il sesto giorno dalla morte, quindi tra venerdì 25 e domenica 27 aprile. L'ipotesi più forte è che si svolgeranno sabato mattina. Su volontà espressa dello stesso Francesco, la sepoltura avverrà nella Basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma, nella nuda terra e in un sepolcro semplice con l'iscrizione Franciscus.

Trump sarà a Roma per i funerali del Santo Padre

Il Conclave per l’elezione del nuovo Papa è previsto tra il 5 e il 10 maggio. Saranno i cardinali elettori, riuniti in Cappella Sistina, a scegliere il successore di Jorge Mario Bergoglio, il primo Papa sudamericano della storia, il Pontefice che ha segnato un’epoca nel solco della semplicità e del dialogo.

Intanto il mondo guarda a Roma per gli avvenimento di questi giorni. Straordinarie le misure di sicrezza previste, tra cui una no fly zone. Attenzione massima ai funerali di Papa Francesco a cui parteciperanno capi di Stato e autorità, oltre che una moltitudine di fedeli. In serata è arrivato anche l'annuncio di Donald Trump e la First Lady Melania: "Andremo al funerale di Papa Francesco, a Roma. Non vediamo l'ora di esserci!", scrive il presidente americano sul suo social Truth.