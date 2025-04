Conclave, i nove "papabili" per il dopo Bergoglio. Dall'Italia all'Africa, chi sono per la Reuters

21 aprile 2025 a

I cardinali di tutto il mondo sono già in viaggio verso Roma per partecipare al Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile. La lettera di convocazione per le porpore è già partita con l'inizio delle votazioni che dovrebbe avvenire tra quindici e venti giorni dopo la morte del Pontefice. Abbiamo scritto dei candidati più forti per il successore al soglio di Pietro, mentre il mondo si interroga su chi sarà il nuovo Papa. Per l'agenzia Reuters sono nove i nomi degni di nota.

Tra i "papabili" dell'agenzia britannica c'è Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia, francese, 66 anni, vicinno alla visione ideologica di Francesco soprattutto su questioni di immigrazione e relazioni con il mondo musulmano, riporta Reuters. Tra i favoriti anche il Cardinale Peter Erdő, ungherese, 72 anni, proveniente dal campo conservatore che tuttavia nel tempo ha coltivato solide relazioni con il mondo progressista della Chiesa. di Francesco. Anche se nel 2015 "si oppose all'invito di Papa Francesco alle chiese di accogliere i rifugiati, affermando che ciò equivarrebbe a traffico di esseri umani, allineandosi apparentemente con il primo ministro nazionalista ungherese Viktor Orbán", ricorda l'agenzia sul suo sito. Poi c'è il maltese Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, promotore delle riforme di Francesco all'interno della Chiesa. Tra i papabili anche il cardinale Juan José Omella, arcivescovo di Barcellona, ​​spagnolo, 79 anni, vicino alle cause sociali.

L'italiano cardinale Pietro Parolin, 70 anni, è il favorito nei pronostici, ricorda Reuters, perché "considerato un candidato di compromesso tra progressisti e conservatori". Segretario di Stato di Papa Francesco dal 2013, ha impresso la sua impronta nel Vaticano. Un nome ricorrente è quello del cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, filippino, 67 anni, considerato il Bergoglio asiatico. Tra i papabili anche Joseph Tobin, arcivescovo di Newark, 72 anni. Sarebbe il primo Papa americano, mentre il primo proveniente dall'Africa potrebbe essere il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, ghanese, 76 anni, tra i più stretti consiglieri del Papa sul cambiamento climatico. Un altro italiano in lizza è Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, 69 anni e capo della Cei. Recentemente è stato inviato papale per il conflitto tra Russia e Ucraina.