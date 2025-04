Roma si blinda per i funerali del Papa: no fly zone e misure di sicurezza

21 aprile 2025 a

Scattano a Roma le misure di sicurezza per la morte di Papa Francesco. Potenziati i controlli delle forze dell'ordine nell'area del Vaticano, già da questa mattina meta di un intenso flusso di fedeli. Mentre parte, in parallelo, la macchina organizzativa dei funerali del Pontefice per i quali sono attese centinaia di migliaia di persone e numerosi capi di Stato esteri. Il primo ad annunciare la sua presenza a Roma è stato il presidente argentino Javier Milei, mentre la Casa Bianca non esclude la partecipazione di Donald Trump. E domani il Consiglio dei ministri affiderà in via ufficiale al capo della Protezione civile il coordinamento delle attività e di tutte le strutture impegnate, così come avvenne nel 2005 in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II.

La data delle esequie, non ancora ufficializzata, potrebbe essere sabato 26 aprile, mentre la traslazione della salma nella Basilica Vaticana per l'omaggio di tutti i fedeli potrebbe avvenire mercoledì mattina. Subito dopo l'annuncio della morte del Pontefice, la Questura di Roma ha attivato il Centro Gestione di Sicurezza Evento dove siedono tutti i rappresentanti delle forze di Polizia e degli enti che partecipano alla gestione della sicurezza dei grandi eventi. Dopo una prima consultazione con il prefetto, il questore di Roma Roberto Massucci ha disposto l'intensificazione dei dispositivi di controllo in tutta l'area di piazza San Pietro. "Già da adesso tantissime persone si stanno avvicinando verso il Vaticano. Sono stati immediatamente rafforzati i servizi, l'avvicinamento è notevole. Ognuno per le proprie competenze ha iniziato a far sì che questo evento grandissimo possa svolgersi in sicurezza e con il rispetto dovuto al Pontefice", ha spiegato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, a margine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è tenuto alle 11.30. Il primo incontro è servito per valutare in via preliminare le misure di prevenzione, sicurezza e di ordine pubblico da attuare in vista dei funerali solenni del Pontefice, e delle fasi che accompagneranno il percorso fino al giorno delle esequie. Il tutto senza tralasciare la gestione dei flussi verso la Basilica di San Pietro connessi agli eventi già in programma per il Giubileo. Mentre nell'aggiornamento del pomeriggio è stata annunciata l'istituzione di una 'No fly zone' e il potenziamento dei collegamenti tra la stazione Termini e San Pietro con 38 treni in più.

Alla riunione ha preso parte anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che in giornata si è recato al Comitato operativo convocato nella sede della Protezione Civile. "Inevitabilmente l'organizzazione degli eventi sarà complessa, anche perché il Giubileo degli adolescenti è confermato. È difficile in un momento di dolore doversi occupare anche di questi aspetti pratici ma bisogna farlo. Come istituzioni siamo impegnati a tutti i livelli per organizzare al meglio questi eventi che richiameranno un afflusso straordinario di persone", ha detto Gualtieri. "Per la prima volta si sommeranno i numeri del Giubileo a quelli dei fedeli che arriveranno per rendere l'ultimo saluto a Sua Santità. E' ovvio che i piani dovranno essere sintetizzati in un unico piano di gestione, ed è perciò molto importante capire i numeri ma anche i tempi", ha puntualizzato il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.

Proprio a Ciciliano, la premier Giorgia Meloni "ha chiesto di attivare le azioni necessarie per garantire l'ordinato afflusso e l'assistenza dei fedeli che raggiungeranno Roma a seguito della scomparsa di Bergoglio delle sue esequie, oltre che della successiva cerimonia di intronizzazione del nuovo pontefice", ha reso noto Palazzo Chigi. La riunione del Cdm è stata convocata per le 11. Mentre il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha assicurato l'impegno, anche con Ferrovie dello Stato, "per aumentare l'offerta di treni, offrire accompagnamento gratuito per disabili e anziani e prezzi scontati per chi non se lo potrà permettere".