Trump sarà a Roma per i funerali del Santo Padre

«Melania e io andremo ai funerali di Papa Francesco, a Roma. Non vediamo l'ora di esserci!». Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, con un post su Truth Social.

«Dio benedica lui e tutti coloro che lo hanno amato». Così, sul social Truth, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump esprime cordoglio per la scomparsa del Pontefice. Un messaggio rilanciato sui canali social della Casa Bianca, con la foto dell’incontro che si svolse in Vaticano nel 2017, all’epoca del primo mandato del tycoon. Più tardi, in occasione della tradizionale cerimonia delle uova di Pasqua alla Casa Bianca, Trump lo definisce «un uomo buono, che ha lavorato duramente e ha amato il mondo».

C’è poi un’altra figura chiave nel filo tra Washington e Santa Sede, ed è il vicepresidente J.D Vance, ricevuto al cospetto del Papa proprio il giorno di Pasqua. L’istantanea del Pontefice che gli consegna come omaggio delle uova di Pasqua Kinder per i figli rientra nella galleria d’immagini dell’ultimo giorno di vita di Bergoglio. «Sono stato felice di vederlo ieri, anche se era ovviamente molto malato», ha scritto Vance. Nel breve colloquio dell’altra mattina pare che la questione migranti sia stata centrale, specie a seguito delle politiche restrittive messe in campo dagli Stati Uniti con l’intensa opera di rimpatri. Proprio all’argomento, inoltre, il Papa aveva dedicato parole molto perentorie nel suo messaggio. «Quanto disprezzo si nutre a volte verso i più deboli, gli emarginati, i migranti!», aveva scritto.