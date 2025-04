Papa Francesco, dal rito della "constatazione" ai funerali fino al Conclave: le date

21 aprile 2025 a

Inizia l'iter che porterà la Chiesa cattolica a scegliere la sua nuova guida in un percorso scandito da regole e tradizioni. A partire dall'ufficializzazione della morte di Papa Francesco. "A seguito della comunicazione dell’avvenuto decesso del Romano Pontefice Francesco, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 21-40), questa sera, lunedì 21 aprile alle ore 20.00, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della constatazione della morte e della deposizione della salma nella bara", si legge in una nota della Santa sede.

Inizia il periodo di "sede vacante". A chi spetta ora la guida della Chiesa

Al rito saranno presenti "l’Eminentissimo Decano del Collegio Cardinalizio, i familiari del Romano Pontefice, il Direttore e il Vice Direttore della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, che si troveranno per le ore 19.45 nella Cappella della Domus Sanctae Marthae. Gli Ecclesiastici indosseranno l’abito corale loro proprio", scrive Diego Ravelli per mandato del Cardinale Camerlengo Farrell che guiderà la Chiesa fino all'elezione del nuovo Papa. Per quanto riguarda i funerali, la data più probabile appare quella di sabato 26 aprile ma si attendono le comunicazioni ufficiali del Vaticano.