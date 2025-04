Papa Francesco, piazza San Pietro si riempie. Le reazioni dei fedeli: "Con la gente fino all'ultimo"

21 aprile 2025 a

Piazza San Pietro si va riempiendo mentre le campane suonano a lutto per annunciare a Roma e al mondo la morte del Papa. Se molti fedeli hanno raggiunto il cuore del Vaticano non appena hanno appreso la notizia, molti altri sono venuti a conoscenza di quanto accaduto in loco. Dopo lo sgomento iniziale, sta lentamente e inesorabilmente aumentando il flusso di pellegrini e fedeli che vogliono salutare Jorge Mario Bergoglio. Molte, moltissime le persone ignare della scomparsa del Santo Padre. Sono soprattutto i più anziani a non sapere, come Carlos e Maria, una coppia di turisti spagnoli in fila per entrare nella Basilica attraverso la Porta Santa. "Davvero? Oddio", dice Maria, che poi avvisa subito il marito al suo fianco. "Non lo sapevamo... che dispiacere".

Anche alcuni turisti dal Messico non erano informati. Fanno parte di un gruppo vacanze arrivato a Roma per la Pasqua e hanno deciso di tornare anche oggi - dopo essere stati in piazza ieri - per tentare l'ingresso alla Basilica. La fila dal lato di via di Porta Angelica raggiunge oltre la mezz'ora di attesa prima di arrivare ai varchi con forze dell'ordine e metal detector. I più giovani tra i pellegrini sono invece informatissimi e scrollano le notizie sugli smartphone. È proprio in rete che rimbalzano reazioni, commenti e retroscena di ogni tipo. I social network sono "il luogo" in cui tutti gli utenti stanno dando sfogo al dolore e alla commozione.

Ci sono alcuni ragazzi provenienti dalla Cina, che dopo la Basilica hanno in programma di visitare i Musei Vaticani. "Sì, abbiamo saputo questa mattina presto di Papa Francesco. Siamo qui comunque per vedere il Vaticano". Stessa cosa per una giovane famiglia dall'India. Erano appena arrivati in zona quando hanno appreso la notizia. "Lo abbiamo visto ieri dalla tv, speravamo di poterlo vedere anche oggi in piazza. Non ce lo aspettavamo in modo così improvviso", dice papà Joseph con la moglie e la piccola in braccio. Tantissimi ovviamente gli italiani, alcuni pregano durante la fila con i rosari tra le dita. "Papa Francesco ha voluto restare con la sua gente fino all'ultimo. È stato un grandissimo papa", dice la signora Carmela, da Avellino.