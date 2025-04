Papa Francesco, inizia il periodo di "sede vacante". A chi spetta la guida della Chiesa

21 aprile 2025 a

Con l'annuncio della scomparsa di papa Francesco, deceduto a causa dell'ennesima e fatale crisi respiratoria, per la Chiesa cattolica è cominciato il cosiddetto periodo di "sede vacante". Ad accertare in modo ufficiale la morte del pontefice è stato il camerlengo, una figura preposta all'amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo: si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell, che ha riconosciuto il corpo del papa e ne ha constatato la morte. In passato, era consuetudine che il camerlengo chiamasse il papa tre volte per nome prima di dichiararne ufficialmente la morte, ora la verifica avviene secondo procedure mediche.

Il cardinale Farrell ha informato il cardinale decano, i cardinali e poi tutta la curia. Con la morte del Papa e la "sede vacante", il segretario di Stato, il cardinal Pietro Parolin e tutti i capi dicastero decadono dal loro ufficio, tranne il cardinale camerlengo e il penitenziere maggiore, il cardinale Angelo De Donatis, che continua a esercitare le sue funzioni. Il governo ordinario della Chiesa è sospeso e vengono gestiti solo gli affari correnti. In questa fase, la guida spetta al Collegio dei cardinali, che però non può introdurre innovazioni o prendere decisioni vincolanti per il futuro.