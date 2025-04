Papa Francesco, il tenero ricordo di Meloni sui disegni della figlia Ginevra e le parole di Mattarella: "Grave vuoto"

21 aprile 2025 a

Parole di tenerezza sono quelle con le quali la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto commentare la morte di Papa Francesco. "Torna alla casa del Padre un grande uomo, un grande pontefice che penso tutto il mondo ricorderà per essere il Papa della gente, il Papa degli ultimi", ha detto la premier al Tg1. Con voce commossa, Meloni ha posto l'accento anche sul vuoto che il decesso di Jorge Mario Bergoglio lascerà nella sua vita. "Avevamo uno straordinario rapporto personale, era un pontefice con cui si poteva parlare di tutto, con cui ho avuto il privilegio di potermi confrontare su tutto. Era molto particolare, perché ci si poteva parlare con grande semplicità, come fosse il proprio parroco", ha ricordato. Un legame, quello instaurato dalla leader di Fratelli d'Italia con il Santo Padre, fatto di quotidianità e concretezza. "Lui teneva da parte dei disegni che mia figlia gli aveva regalato, nel cassetto del suo ufficio, insomma era davvero capace di piccoli gesti che erano straordinari", ha voluto condividere Meloni.

Inizia il periodo di "sede vacante". A chi spetta ora la guida della Chiesa

Parole di riconoscenza e dolore sono state diffuse anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato. La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell’umanità", ha dichiarato il Capo dello Stato. "La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi", ha aggiunto Mattarella.