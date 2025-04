Conclave, chi è il cardinale Camerlengo Kevin Farrell scelto da Papa Francesco

21 aprile 2025 a

Con l'annuncio della morte di Papa Francesco il mondo della cristianità ha visto il volto dell'uomo che guiderà la Chiesa fino all'elezione, nel Conclave, del nuovo Pontefice. È sua Eminenza, il Cardinal Farrell ed è lui il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, chiamato a svolgere le funzioni che gli sono assegnate dalla legge speciale relativa alla Sede Apostolica vacante e l’elezione del nuovo Papa alla morte o alle dimissioni del Santo Padre. Il Camerlengo è coadiuvato da tre Cardinali Assistenti, di cui uno è il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’economia, anche perché tra i compiti c'è quello di curare e amministrare i beni ed i diritti temporali della Sede Apostolica nel tempo in cui questa è vacante.

Papa Francesco per questo ruolo ha nominato il 14 febbraio 2019 il Cardinale Kevin Joseph Farrell, che tra le altre funzioni svolge quelle di Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Presidente della Commissione di Materie Riservate, Presidente del Comitato per gli Investimenti. Farrel è nato il 2 settembre 1947 a Dublino, in Irlanda, ed è naturalizzato americano. Dopo aver esercitato inizialmente il ministero come cappellano del Movimento Regnum Christi all’Università di Monterrey, in Messico, nel 1983 ha svolto il servizio pastorale nella parrocchia di San Bartolomeo a Bethesda (Washington), negli Stati Uniti d’America dove ha ricoperto varie posizioni.

Il 6 marzo 2007 Benedetto XVI lo ha chiamato a guidare la diocesi di Dallas, dove ha fatto l’ingresso il successivo 1° maggio. All’interno della Conferenza episcopale statunitense ha svolto i compiti di tesoriere, presidente del Comitato per il bilancio e le finanze e di quello per le collette nazionali, membro del Comitato per il culto divino, consultore del Comitato per l’immigrazione, membro del Gruppo operativo per la promozione delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Nel 2016 Papa Francesco lo ha nominato Prefetto del dicastero per i laici, la famiglia e la vita, poi Cardinale nel Concistoro e tre anni dopo Camerlengo di Santa Romana Chiesa. Oggi il delicato compito di guidare la transizione nella guida della Chiesa.