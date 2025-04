Conclave, ecco la lettera di convocazione dei cardinali: la Chiesa elegge il nuovo Papa

21 aprile 2025 a

a

a

Il decano del Collegio cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re, in queste ore ha convocato i cardinali di tutto il mondo che si riuniranno in Vaticano per i funerali del Pontefice (ancora non è stata fissata la data, l'ipotesi più accreditata porta a sabato 26 aprile) e per le Congregazioni generali (la prima si riunirà già domani mattina alle 9 nell'Aula del Sinodo) in vista del Conclave per l'elezione del successore di Bergoglio al quale parteciperanno solo i cardinali elettori con meno di 80 anni.

Cosa succede adesso. Il Conclave e i "papabili" da Parolin al primo Papa nero

Possiamo mostrarvi la lettera di convocazione del Collegio cardinalizio a firma del cardinale Giovanni Battista Re arrivata a ogni prelato che parteciperà al voto: "Signor Cardinale, come è stato ufficialmente annunciato, Sua Santità Papa Francesco è entrato nella vita eterna questa mattina alle ore 7,45. In conformità al n. 19 della Costituzione Apostolica Universi dominici gregis, convoco formalmente i Cardinali elettori alle Congregazioni Generali del Collegio Cardinalizio, previste durante la vacanza della Sede Apostolica e in preparazione al Conclave".

Chi è il Camerlengo Farrell: ecco il cardinale che governa ora nella Chiesa

"La prima riunione avrà luogo domani mattina alle ore 9,00 nell’Aula del Sinodo - si legge nella lettera - Invito cordialmente a prendere parte a tali Congregazioni Generali preparatorie anche i Cardinali che hanno superato gli 80 anni, i quali però – come dispone il n. 7 della menzionata Costituzione Apostolica – sono liberi di partecipare o non partecipare. Con animo addolorato porgo fraterni saluti, Card. Re":

Intanto domani mattina si svolgerà la prima Congregazione in occasione della quale saranno stabilite anche le modalità della traslazione della salma del Papa che dovrebbe essere in Basilica per l'omaggio dei fedeli già dopodomani.