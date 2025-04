Alunni portati in gita in moschea. Sardone: tolgono i crocifissi per inginocchiarsi all'Islam

Filippo Impallomeni 12 aprile 2025 a

a

a

Alla faccia della laicità del sistema scolastico, ora le uscite didattiche si fanno in Moschea. È quanto accaduto in Piemonte e Liguria. In visita anche studentesse e studenti delle classi primarie. Il motivo? “Approfondire la conoscenza dell’islam e comprendere meglio la dimensione culturale e spirituale di tale religione”.

In merito si è espressa l’eurodeputata della Lega, Silvia Sardone: “è giusto conoscere altre culture ma non serve andare nelle moschee, soprattutto in mancanza di un’intesa tra Stato e comunità islamica”. Un’iniziativa che in un’ottica di rispetto e regolarità non farebbe strizzare il naso a nessuno. Ma, oggi, il discorso è ben diverso e l’apertura culturale sembra prendere una piega unidirezionale.

“Mi chiedo dove sia la coerenza quando da sinistra ci viene detto che la scuola deve essere laica, senza simboli, crocefissi e canti natalizi. Allo stesso tempo ci sono scuole che chiudono per la fine del Ramadan, organizzano corsi di velo islamico o propongono gite in moschea”, ha commentato Sardone. Il tutto sulle spalle della libertà europea e delle nuove generazioni. “Controsensi che alimentano un’islamizzazione crescente nei nostri istituti scolastici”, ha concluso.