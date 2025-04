Sinistra smascherata sull'Islam: "L'unica donna...", la Lega denuncia il caso Carrara

03 aprile 2025 a

"Nelle immagini della celebrazione per la fine del Ramadan a Carrara, l’unica donna visibile è la sindaca Serena Arrighi. Non ci sono fedeli musulmane in piazza. Un ‘dettaglio’ a quanto pare sfuggito sia alla Sindaca stessa sia ad Alessandra Nardini -che ha invece scritto di ‘musulmani e musulmane’ - Assessore alle pari opportunità della Regione Toscana". Elena Meini, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Toscana e candidata Presidente alle prossime elezioni regionali, punta il dito sull'ennesimo esempio di doppia morale a sinistra.

"In compenso, l'Assessore ha ritenuto fondamentale attaccare un’altra donna, Susanna Ceccardi, che ha giustamente denunciato la ‘sottomissione’ delle istituzioni locali a questa palese discriminazione. Come sempre, la Sinistra dimostra il suo doppiopesismo su questa tematica: i diritti delle donne vengono branditi come una bandiera da sventolare solo quando fa comodo"; sottolinea Meini. "Ma quando si tratta di difenderli davvero, affrontando questioni concrete come il patriarcato islamico che si sta diffondendo sempre più nelle nostre città e che non consente alle donne musulmane di partecipare attivamente alla nostra vita civile, ecco che Nardini, Arrighi e compagne preferiscono da un lato rimanere in silenzio - per non urtare la sensibilità di certe minoranze e guadagnarne il consenso - e dall’altro accusare di ‘razzismo’ chi denuncia con coraggio questa palese violazione della parità di genere sancita dalla nostra Costituzione. Un’ipocrisia che non possiamo più accettare. Per questo motivo, ho deciso di sottoscrivere la mozione intitolata ‘A difesa dei nostri valori e della nostra identità, contro l’islamizzazione dell’Italia e dell’Europa’, che le nostre eurodeputate Ceccardi, Cisint e Sardone presenteranno sabato prossimo al congresso federale della Lega a Firenze", conclude Meini.