Perugia, sceglie il Cristianesimo: tunisino riempito di botte dai connazionali. Tre condanne

Riempito di botte perché aveva tradito l'Islam per il Cristianesimo. Sono stati condannati 3 cittadini tunisi ritenuti responsabili di aver aggredito un loro connazionale di 28 anni che si stava convertendo alla religione cattolica. L'episodio si è verificato lo scorso anno a Ponte San Giovanni a Perugia. L'uomo è stato prima accusato di "frequentare la chiesa dei cristiani" poi è stato colpito a calci e pugni ed è stato derubato di una catenina. Uno dei tre imputati è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione e al pagamento di 800 euro di multa, per gli altri due la condanna è stata di 4 anni e due mesi e 1.200 euro di multa ciascuno. I tre, inoltre, sono stati interdetti dai pubblici uffici per cinque anni e, a pena espiata, dovranno lasciare l'Italia.

L'aggressione - I tre erano stati raggiunti da una misura di custodia cautelare in seguito alle denunce sporte dalla vittima un 28enne regolare in Italia che nel novembre 2024, secondo la sua denuncia, era stato aggredito in strada, nel quartiere di Ponte San Giovanni. Dopo averlo avvicinato e accusato di "frequentare la chiesa dei cristiani", lo avrebbero minacciato e preso a calci e pugni, strappandogli poi la catenina, prima che la vittima riuscisse a fuggire. Andando al pronto soccorso per farsi medicare, al 28enne erano state diagnosticate la frattura di una vertebra e lesioni guaribili in 30 giorni.

Le intimidazioni - Nei giorni successivi, mentre il giovane era in un bar, era stato avvicinato da uno dei tre presunti aggressori che lo intimava di ritirare la prima denuncia presentata e di smetterla di frequentare la chiesa cattolica. Il 28enne si era allontanato e aveva chiesto l'intervento della polizia. Dalle successive indagini, era emersa la conferma del movente discriminatorio. L'aggredito, infatti, da qualche settimana aveva avviato un percorso di conversione, frequentando una parrocchia della città, circostanza che, rileva la procura, non sarebbe stata accettata dai connazionali musulmani.